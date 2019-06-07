Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de binanın çatısı alev alev yandı
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Sultanbeyli'de binanın çatısı alev alev yandı

1 saat önce

Sultanbeyli'de iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultanbeyli'de binanın çatısı alev alev yandı, System.String[]
Sultanbeyli'de iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Necip Fazıl Mahallesi Sinop Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın çatı katında hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:11 Kaynak: İHA
Sinop, İtfaiye, Sultanbeyli, 3. Sayfa
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