Sultanbeyli'de binanın çatısı alev alev yandı
1 saat önce
Sultanbeyli'de iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sultanbeyli
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:11 Kaynak: İHA
'de iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Necip Fazıl
Mahallesi Sinop
Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın çatı katında hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL
Kocaeli'de fabrika alevlere teslim oldu
Kocaeli'de yanan tekstil fabrikasından acı haber geldi: 5 ölü
Kocaeli'deki tekstil fabrikası küle döndü! işte görüntüler
FETÖ'den ihraç edilen eski kaymakam 50 metreden aşağıya yuvarlandı!