Sultanbeyli'de binanın çatısı alev alev yandı
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Sultanbeyli'de binanın çatısı alev alev yandıİSTANBUL - Sultanbeyli'de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın sebebiyle binanın çatısı alevlere teslim oldu.
Sultanbeyli
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:50 Kaynak: İHA
'de binanın çatısı alev alev yandı
İSTANBUL - Sultanbeyli'de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın sebebiyle binanın çatısı alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Necip Fazıl
Mahallesi Sinop
Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Binanın çatı katında hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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