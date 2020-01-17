SULTANBEYLİ'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

SULTANBEYLİ'de binanın çatısı alev alev yandı.

Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi Antalya Caddesi Müjde Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın bir anda büyüdü. Alev alev yanan çatıya itfaiye ekipleri müdahale etti. Bu sırada panik yaşayan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında bir kişi dumandan etkilenirken alev alev yanan çatı cep telefonu ile görüntülendi

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan çatı

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