SULTANBEYLİ'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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SULTANBEYLİ'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
6 saat önce
SULTANBEYLİ'de binanın çatısı alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:38 Kaynak: DHA
SULTANBEYLİ'de binanın çatısı alev alev yandı.
Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi Antalya Caddesi Müjde Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın bir anda büyüdü. Alev alev yanan çatıya itfaiye ekipleri müdahale etti. Bu sırada panik yaşayan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında bir kişi dumandan etkilenirken alev alev yanan çatı cep telefonu ile görüntülendi
Görüntü Dökümü:
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-Alev alev yanan çatı
-Detaylar
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