SULTANBEYLİ'DE BİNANIN ÇATISINDA TADİLAT SIRASINDA YANGIN - Son Dakika
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SULTANBEYLİ'DE BİNANIN ÇATISINDA TADİLAT SIRASINDA YANGIN

18.05.2022 13:11

SULTANBEYLİ'de 5 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı.

SULTANBEYLİ'de 5 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede çatıyı saran alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Sultanbeyli Ahmetyesevi Mahallesi Balaban Sokak'ta saat 12.00 sıralarında, 5 katlı binanın çatısında yapılan tadilatta yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler çatıyı sardı. Yangını söndürmeye çalışan işçilerin müdahalesi yetersiz oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle, yarım saat içinde söndürüldü. Çatıda hasar oluştu.

SULTANBEYLİ'DE BİNANIN ÇATISINDA TADİLAT SIRASINDA YANGIN
SULTANBEYLİ'DE BİNANIN ÇATISINDA TADİLAT SIRASINDA YANGIN
SULTANBEYLİ'DE BİNANIN ÇATISINDA TADİLAT SIRASINDA YANGIN
SULTANBEYLİ'DE BİNANIN ÇATISINDA TADİLAT SIRASINDA YANGIN
SULTANBEYLİ'DE BİNANIN ÇATISINDA TADİLAT SIRASINDA YANGIN

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Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SULTANBEYLİ'DE BİNANIN ÇATISINDA TADİLAT SIRASINDA YANGIN - Son Dakika
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