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Sultanbeyli'de binlerce vatandaş sokak iftarında orucunu açtı

1 saat önce

Sultanbeyli'de düzenlenen sokak iftarı programında binlerce vatandaş iftarını bir arada açtı.

Sultanbeyli'de binlerce vatandaş sokak iftarında orucunu açtı, System.String[]
Sultanbeyli'de düzenlenen sokak iftarı programında binlerce vatandaş iftarını bir arada açtı. Düzenlenen iftara Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de katıldı.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından Adil Mahallesi Pelit Sokak'ta düzenlenen iftar programında binlerce vatandaş bir araya geldi. Düzenlenen iftara Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de katılarak vatandaşlarla birlikte oruç açtı. İftardan önce, kurulan masaları gezen Başkan Keskin, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen Sultanbeylili vatandaşların de isteklerini geri çevirmedi. Çok sayıda kişinin katıldığı iftarda ezanın okunmasıyla beraber hep birlikte oruçlar açıldı.

İftara katılan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Ramazan ayında bütün mahallelerimizde sokak iftarı oluşturuyoruz. Bugün ise Adil Mahallesi'nde kıymetli hemşehrilerimizle bir aradayız. Gördüğünüz gibi çok güzel bir atmosfer var. Bu havayı, ruhu oluşturan kıymetli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ramazan ayının son günlerine doğru geldik. Diğer mahallelerimizde de aynı iftar sofralarımızı kuracağız inşallah. Hemşehrilerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Alanda kurulan kürsüde vatandaşlara hitap eden Başkan Keskin, "Saygıdeğer beyefendiler, kıymetli hanımefendiler, değerli gençler, sevgili çocuklar Sultanbeyli Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz gönül soframıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz" diyerek vatandaşlara seslendi. Kadir gecesine vurgu yapan Başkan Keskin, "İnşallah Kadir gecesine erişiriz. Bayrama kavuşuruz" diyerek vatandaşlara seslendi.

Sultanbeyli'de çözüme kavuşturulan tapu sorunu hakkında konuşan Başkan Keskin, "Türkiye'de hiçbir vilayet için yapılmayanı Sultanbeyli için yaptırmış olduk. Tabii ki Rabbimiz nasip etti. Bununla beraber saygı değer Cumhurbaşkanımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Onun desteği olmasaydı biz bu meseleyi çözemezdik. Allah razı olsun kendisinden" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:28 Kaynak: İHA
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