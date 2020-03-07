Sultanbeyli'de bir evin çatı katındaki daire alevlere teslim oldu. - Son Dakika

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Sultanbeyli'de bir evin çatı katındaki daire alevlere teslim oldu.
6 saat önce
Sultanbeyli'de bir evin çatı katındaki daire alevlere teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:44 Kaynak: İHA
Sultanbeyli'de bir evin çatı katındaki daire alevlere teslim oldu. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
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