Sultanbeyli'de bir evin çatı katındaki daire alevlere teslim oldu. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de bir evin çatı katındaki daire alevlere teslim oldu. - Son Dakika

Sultanbeyli'de bir evin çatı katındaki daire alevlere teslim oldu.

6 saat önce

Sultanbeyli'de bir evin çatı katındaki daire alevlere teslim oldu.

Sultanbeyli'de bir evin çatı katındaki daire alevlere teslim oldu., System.String[]

Sultanbeyli'de bir evin çatı katındaki daire alevlere teslim oldu. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Sultanbeyli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:44 Kaynak: İHA
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