Sultanbeyli'de üstü açık otomobilde tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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Sultanbeyli'de üstü açık otomobilde tehlikeli yolculuk kamerada

10.08.2022 10:28

Sultanbeyli'de bir genç, üstü açık otomobilin üzerine çıkarak uzun süre seyahat etti.

Sultanbeyli'de bir genç, üstü açık otomobilin üzerine çıkarak uzun süre seyahat etti. Yaşanan tehlikeli yolculuğu kayda alan bir başka sürücü ise, 'İnsanlar maalesef bu şekilde ölüyor' diyerek duruma tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli'de meydana geldi. Yan yol üzerinde seyir halinde olan otomobilin üzerine çıkan genç, dakikalarca seyahat etti. Araç sürücüsü ve gencin tehlikeli yolculuğu pes dedirtti. Yaşanan o anlar bir başka sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolculuğu kayda alan sürücü, 'İnsanlar maalesef bu şekilde ölüyor' diyerek duruma tepki gösterirdi. Tehlikeli yolculuk esnasında araç üzerindeki gencin rahat tavırlarıysa gözden kaçmadı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de üstü açık otomobilde tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de üstü açık otomobilde tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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