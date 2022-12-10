Sultanbeyli'de kazı çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de kazı çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

10.12.2022 16:02

Sultanbeyli'de yeni yapılan bir binanın tesisat hattının kazı çalışmaları sırasında 1 işçi göçük altında kaldı.

Sultanbeyli'de yeni yapılan bir binanın tesisat hattının kazı çalışmaları sırasında 1 işçi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, Sultanbeyli Adil Mahallesi Aslı sokakta saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni yapılan 4 katlı binanın tesisat hattının kazı çalışmaları sırasında çalışan işçilerden 60 yaşındaki Turan isimli bir işçi, açılan temelin göçmesi sonucu toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Toprak altında kalan işçiyi itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de kazı çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de kazı çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı - Son Dakika
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