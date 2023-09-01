Sultanbeyli'de Bir Kişinin Telefonu Yanarak Patladı - Son Dakika

Sultanbeyli'de Bir Kişinin Telefonu Yanarak Patladı

Son Güncelleme: 01.09.2023 16:43

Sultanbeyli'de yürüyen bir kişinin cep telefonu aniden yanmaya başladı ve patladı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

SULTANBEYLİ'de yolda yürüyen Turgut Güvener'in cep telefonundan bir anda dumanlar çıkarak yanmaya başladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 17.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyün Turgut Güvener arka cebindeki telefondan gelen sıcaklığı farketti. Güvener'in telefonunun kılıfını çıkarmaya çalıştığı sırada yoğun duman çıkmaya başladı. Güvener'in telefonu yere atmasıyla birlikte telefon patladı. Güvener tarafından telefonun yaklaşık 3 ay önce 10 bin liraya alındığı öğrenildi. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ERKEN FARK ETTİM CANIMIZA BİRŞEY OLMADI"

Yaşananları anlatan Turgut Güvener, "Ofisten çıktım, kuyumcuya doğru ilerlerken arka cebimde telefonumun ısındığını fark ettim. Kılıfını çıkarmaya çalıştım. Telefon ısındığı için yapışmıştı. Telefondan dumanlar çıkmaya başladı. Ben telefonu yere attım, atmamla birlikte dumanlar çıkmaya başladı, ardından yanmaya başladı. Telefon kullanılmaz hale geldi. Telefonu aldığım yerle iletişime geçtim telefonu incelemeye aldılar, sonuç ne olacak bekliyorum çok şükür erken fark ettik, canımıza bir şey olmadı. Yoksa yaralanabilirdim" dedi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de Bir Kişinin Telefonu Yanarak Patladı - Son Dakika
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