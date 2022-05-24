Sultanbeyli'de bir mobilya fabrikası alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir mobilya fabrikası henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Paniğe neden olan yangın sırasında mahalleli sokağa döküldü.

Yangın, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Liman Sokakta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin büyüdüğü yangın fabrikayı sardı. Yangını gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, paniğe neden olan yangın sırasında mahalleli sokağa döküldü.