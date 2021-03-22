Sultanbeyli'de bir yıldaki Kovid-19 denetimlerinde 12 milyon 183 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Sultanbeyli'de bir yıldaki Kovid-19 denetimlerinde 12 milyon 183 bin lira ceza kesildi

22.03.2021 12:33
Sultanbeyli'de bir yıldaki Kovid-19 denetimlerinde 12 milyon 183 bin lira ceza kesildi, System.String[]

Sultanbeyli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 11 Mart 2020 ile 21 Mart 2021 tarihlerinde yapılan 52 bin 378 denetimde kurallara uymayan 5 bin 759 kişi ve 105 işletmeye 12 milyon 183 bin 245 lira idari para cezası uygulandı.

Sultanbeyli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 11 Mart 2020 ile 21 Mart 2021 tarihlerinde yapılan 52 bin 378 denetimde kurallara uymayan 5 bin 759 kişi ve 105 işletmeye 12 milyon 183 bin 245 lira idari para cezası uygulandı.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın da katılımıyla yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlara yeni tedbirler hakkında bilgilendirmelerde bulunulduğu aktarıldı.

İlçede koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden itibaren denetimlerin aralıksız olarak devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri tarafından 11 Mart tarihinden bu güne kadar yapılan 52 bin 378 denetimde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 bin 289 kişiye 6 milyon 978 bin 920 lira, maske takmayan 1832 kişiye 1 milyon 755 bin 180 lira, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 473 kişiye 773 bin 223 lira, umuma açık alanlarda kurallara aykırı hareket eden 595 kişiye 1 milyon 777 bin 996 lira, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 329 kişiye 334 bin 908 lira olmak üzere toplam 5 bin 759 kişi ve 105 işletmeye 12 milyon 183 bin 245 lira para cezası uygulandı."

226 bin 589 filyasyon denetimi gerçekleştirdi

Açıklamada, Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin, test sonucu pozitif olan veya teması bulunan vatandaşların evde izolasyonlarının sağlanması amacıyla düzenli olarak kontrol ettiği belirtilerek, Sultanbeyli'de 22 Ağustos 2020'den bugüne kadar gerçekleştirilen 226 bin 589 izolasyon denetiminde kurallara uymayan 118 kişiye 373 bin 505 lira para cezası uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturdukları İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin denetimlerini 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız olarak sürdürdüğünü söyledi.

Sürecin başından bu zamana kadar kamu kurumlarının tam bir iş birliği içerisinde halka hizmet verdiğini dile getiren Kubilay, "Amacımız toplum sağlığını koruyarak vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde günlük yaşantılarını sürdürmelerini sağlamak. Vatandaşlarımızdan ve işletme sahiplerinden ricamız tedbiri elden bırakmamaları, temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı sıkıya uymalarıdır. Tedbirlere hep beraber uyduğumuzda inşallah mavi kategoriye ulaşıp koronavirüs salgınını yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

Para Cezası, Sultanbeyli, Hisarcık, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de bir yıldaki Kovid-19 denetimlerinde 12 milyon 183 bin lira ceza kesildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TBMM'de korku dolu anlar! Düşen yıldırım tarihi ağacı ikiye böldü, elektrikler kesildi Sinan Engin Fenerbahçe'nin, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw ile anlaştığını öne sürdü Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor Genç balıkçı, yavru köpek balığının başına takılıp yer yapan plastik halkayı çıkardı Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Erman Toroğlu'ndan Erol Bulut iddiası: Seneye Fenerbahçe'de olmaz
Öğretmenlerinin Öğretmenlerinin "Liseyi bitiremez" dediği genç herkesin yüzünü kara çıkardı         
12:35
Piyasalardaki dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Merkez Bankası'ndaki görev değişikli bir meydan okuma değildir Piyasalardaki dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Merkez Bankası'ndaki görev değişikli bir meydan okuma değildir         
12:04
Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı! Mesaj atarak kandırmaya çalışıyorlar Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı! Mesaj atarak kandırmaya çalışıyorlar         
11:52
AKOM'dan İstanbul için uyarı: Çarşamba akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor AKOM'dan İstanbul için uyarı: Çarşamba akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor         
11:45
Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi         
11:41
Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe için kadro dışı sözleri: Sadık Çiftpınar, idman yeleğini yere attığı için kadro dışı Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe için kadro dışı sözleri: Sadık Çiftpınar, idman yeleğini yere attığı için kadro dışı         
11:18
Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak         
11:11
19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü 19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü         
10:42
Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde         
10:11
Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var         
10:07
'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi 'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi         
10:04
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor         
09:38
Son Dakika: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği TL'yi olumsuz etkiledi! Dolar 7,98'den işlem görüyor Son Dakika: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği TL'yi olumsuz etkiledi! Dolar 7,98'den işlem görüyor         
09:12
Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit         
07:55
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 12:41:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultanbeyli'de bir yıldaki Kovid-19 denetimlerinde 12 milyon 183 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei