Sultanbeyli'de buluşan downhill sporcuları ve çevre gönüllülerinden mesaj - Son Dakika
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Sultanbeyli'de buluşan downhill sporcuları ve çevre gönüllülerinden mesaj

04.06.2022 09:39

Sultanbeyli'de buluşan downhill sporcuları ve çevre gönüllülerinden mesaj Çevreye ve doğaya duyarlı çalışmalarını sürdüren Sultanbeyli Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.

Sultanbeyli'de buluşan downhill sporcuları ve çevre gönüllülerinden mesaj

İSTANBUL - Çevreye ve doğaya duyarlı çalışmalarını sürdüren Sultanbeyli Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlik çerçevesinde Downhill Sporcuları ve Çevre Gönüllüleri buluşarak ormanda atık topladı.

Sultanbeyli'de yeşile ve çevreye yönelik bir farkındalık çalışması yapıldı. Sultanbeyli Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Downhill sporcularının ve ilçedeki Çevre Gönüllülerinin buluştuğu etkinlik düzenledi. Gönüllüler ve sporcular etkinlik çerçevesinde ormanda atık topladı. Gönüllüler doğaya sahip çıkmak, çevreyi korumak adına taşıdıkları pankartlarla tüm insanlığa çağrı yaptı. Gençler etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Downhill nedir?

Türkçe karşılığı "Tepe inişi" olan Downhill, dağdan ya da herhangi bir yükseklikten zorlu zemin koşullarına rağmen (rampalar ağaç kökleri kayalıklar gibi) en süratli şekilde aşağıya inmek için yapılan spora verilen isimdir. Bu sporu yapabilmek için bisiklet, teleferik ya da kamyonetle dağın üst kısmına çıkılır. Sürüş, bu tepeden aşağıya doğru başlar.

"Sıfır atık belgesi alan ilçelerden birisi olduk"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Downhill sporcularımız ve çevre gönüllülerimizle birlikte etkinlikler düzenledik. Amacımız doğayı korumak ve farkındalık oluşturmak. Bu anlamda özellikle iklim krizlerinin konuşulduğu dünyamızda, ülkemizde vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Etrafımızı ormanlarla çevrili ormanlara zarar verilmemesi noktasında bir dizi etkinlikler düzenledik. Sıfır atık belgesi alan ilçelerden birisi olduk. Bir uzun zamandır hazırlıklarımızı devam ettiriyorduk. Bu anlamda ilçemize hayırlı olsun diyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu çalışmalar var. Biz de o çalışmaları, Sıfır Atık hareketini destekliyoruz. Hem Türkiye'nin hem de Sultanbeyli'nin bu alanda yapması gereken önemli çalışmalar var. Özellikle hemşehrilerimizden bu konuda destek bekliyoruz. Geçtiğimiz yaz ciğerlerimiz yandı. Biz orman yangınlarının olduğu 5 noktada özellikle ağaç dikimi yaptık. ve bu anlamda da bu senenin başında orman yangınlarının önlenmesi noktasında bütün kurumlarımız gereken tedbirleri aldılar ama en önemlisi vatandaşlarımızın bu konuda çok daha duyarlı olmasıdır." dedi.

Sultanbeyli'de buluşan downhill sporcuları ve çevre gönüllülerinden mesaj
Sultanbeyli'de buluşan downhill sporcuları ve çevre gönüllülerinden mesaj
Sultanbeyli'de buluşan downhill sporcuları ve çevre gönüllülerinden mesaj
Sultanbeyli'de buluşan downhill sporcuları ve çevre gönüllülerinden mesaj

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Dünya Çevre Günü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de buluşan downhill sporcuları ve çevre gönüllülerinden mesaj - Son Dakika

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