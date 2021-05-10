Sultanbeyli'de çatı yangını - Son Dakika

Yangın başladığı sırada söndürmeye çalışan bir kişiye sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu çatıda maddi hasar oluştu.

Sultanbeyli'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

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