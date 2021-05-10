Sultanbeyli'de çatı yangını - Son Dakika

Sultanbeyli'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Battalgazi Mahallesi Asım Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısında yangın başlaması üzerine itfaiyeye haber verildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu çatıda maddi hasar oluştu.
Yangın başladığı sırada söndürmeye çalışan bir kişiye sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi.
Kaynak: AA
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