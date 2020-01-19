SULTANBEYLİ'DE CEMEVİ'NİN CAMLARI KIRILIP BAĞIŞ KUTUSUNDAN PARA ÇALINDI - Son Dakika

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Sultanbeyli'de, dün gece saatlerinde cemevine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, camları kırarak içeri girdikten sonra yerlere provokasyon amaçlı yazı yazıp, bağış kutusunda bulunan bir miktar parayı çaldı. İstanbul Valiliği, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Olay, dün gece saatlerinde Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi 'nde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'nde meydana geldi. Cemevi'ne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, tuvalet camlarını kırarak içeri girdikten sonra yerlere ve camlara provokasyon amaçlı yazılar yazdı. Daha sonra Cemevi'nde bulunan bağış kutusundaki yaklaşık 300 lirayı alarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde Cemevi'ne gelen görevlilerin durumu fark etmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme polisleri şüphelilerden bir iz bulmak için uzun süre çalışmalar yaptı. Saldırı haberini alan diğer ilçelerde bulunan cemevlerinin görevlileri olayın yaşandığı yere geldi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Sultanbeyli ilçemiz Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Pir Sultan Cemevi'nde 'Hırsızlık ve mala zarar verme' olayı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerekli inceleme yapılarak soruşturma başlatılmıştır. Pir Sultan Cemevi'ne düzenlenen bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz." denildi.

Görüntü Dökümü

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-Cemevi'nde kırılan camlar

-Cemevi'nde toplanan dernek üyeleri

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Genel ve detay