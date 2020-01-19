Sultanbeyli'de Cemevi'nin camları kırılıp bağış kutusundan para çalındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de Cemevi'nin camları kırılıp bağış kutusundan para çalındı - Son Dakika

Sultanbeyli'de Cemevi'nin camları kırılıp bağış kutusundan para çalındı

6 saat önce

SULTANBEYLİ'de, dün gece saatlerinde cemevine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, camları kırarak içeri girdikten sonra yerlere provokasyon amaçlı yazı yazıp, bağış kutusunda bulunan bir miktar parayı çaldı.

Sultanbeyli'de Cemevi'nin camları kırılıp bağış kutusundan para çalındı, System.String[]
SULTANBEYLİ'de, dün gece saatlerinde cemevine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, camları kırarak içeri girdikten sonra yerlere provokasyon amaçlı yazı yazıp, bağış kutusunda bulunan bir miktar parayı çaldı. İstanbul Valiliği, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Olay, dün gece saatlerinde Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'nde meydana geldi. Cemevi'ne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, tuvalet camlarını kırarak içeri girdikten sonra yerlere ve camlara provokasyon amaçlı yazılar yazdı. Daha sonra Cemevi'nde bulunan bağış kutusundaki yaklaşık 300 lirayı alarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde Cemevi'ne gelen görevlilerin durumu fark etmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme polisleri şüphelilerden bir iz bulmak için uzun süre çalışmalar yaptı. Saldırı haberini alan diğer ilçelerde bulunan cemevlerinin görevlileri olayın yaşandığı yere geldi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMAValilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Sultanbeyli ilçemiz Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Pir Sultan Cemevi'nde 'Hırsızlık ve mala zarar verme' olayı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerekli inceleme yapılarak soruşturma başlatılmıştır. Pir Sultan Cemevi'ne düzenlenen bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz." denildi.


- İstanbul
Yavuz Selim Mahallesi, Sultanbeyli, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:41 Kaynak: DHA
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