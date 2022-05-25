Sultanbeyli'de cinsel istismar iddiasına tutuklama - Son Dakika
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Sultanbeyli'de cinsel istismar iddiasına tutuklama

25.05.2022 10:53
Sultanbeyli'de cinsel istismar iddiasına tutuklama

SULTANBEYLİ'de 13 yaşındaki erkek öğrencisine nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kurs yöneticisi E.A. (44) tutuklandı.

SULTANBEYLİ'de 13 yaşındaki erkek öğrencisine nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kurs yöneticisi E.A. (44) tutuklandı. Şikayetçi çocuğun ifadesine göre, E.A.,  gezintiye çıkardıktan sonra aracın içinde cinsel istismarda bulundu.  Suçlamayı kabul etmeyen E.A. tutuklandı.

Olay 10 Mayıs 2022'de Sultanbeyli'de gerçekleşti. Şikayetçi çocuğun ifadesine göre, 44 yaşındaki E.A., çocuğu otomobiliyle gezintiye çıkardı. E.A.,  otomobil içinde cinsel istismarda bulundu.

"ONU BABAM GİBİ GÖRÜYORDUM"E.A. tarafından evine bırakılan mağdur çocuk, olayı ailesine anlattı. Aile, E.A.'dan şikayetçi olurken çocuk ifadesinde "İkinci sınıftan beri onu babam gibi görüyordum. E.A. benim için başkaydı. Bu olay daha önce hiç yaşanmadı. E.A. dışında hiç kimse bana bir şey yapmadı. E.A.'dan şikayetçiyim' dedi. Mağdur çocuğa, cinsel istismarın tespiti için adli muayene yapıldı.

"BİR KEZ YANAĞINDAN ÖPTÜM"Şüpheli E.A. mağdur çocuğun ifadesinin ardından savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Şüpheli E.A.'nın emniyetteki ifadesinde, kendisinden şikayetçi olan çocuğu 8 yıldır tanıdığını, çocuk son bir ayda kuran kursuna gelmek istemediği için, ailesinin isteğiyle ikna etmek için görüştüğünü ileri sürdü. Olay günü yemek yemek için dışarı çıktıklarını söyleyen E.A., çocuğa baba şefkatiyle yaklaştığını, bir kez yanağından öptüğünü iddia ederek suçlamayı kabul etmedi. İfadesinde şüphelinin mesleğinin 'işsiz' olarak belirtilmesi dikkat çekti.

OLAY GÜNÜ GİYDİĞİ ŞALVAR İNCELENİYOR

İfadesinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli E.A. savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe gönderdi. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheli E.A.'yı, sevk edildiği suç maddesinden tutukladı. Soruşturmada şüphelinin olay günü giydiği şalvar, inceleme için Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.


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Kaynak: DHA

Otomobil, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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