Sultanbeyli'de Çocuklar İçin "Yarı Yıl Şenliği"

Sultanbeyli Belediyesi tarafından, çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için karne hediyesi olarak düzenlenen "Yarı Yıl Şenliği" başladı.

Sultanbeyli Belediyesi Spor Salonunda gerçekleşen şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğin açılışında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, çocuklara ve ailelerine "Hoş geldiniz" diyerek, çocukların şenlikte eğlendiğini görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.



Keskin, şöyle konuştu:



"Sultanbeyli Belediyesi olarak, özellikle eğitimle, çocuklarla, gençlerle ve ilçenin tamamıyla ilgili bu zamana kadar yaptığımız projeleri bundan sonra da sürdüreceğiz. Belediye olarak, Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz, erken çocukluk dönemi dediğimiz, Sultanbeyli 95 projesinde, çocukların doğumundan önce başlayan ve mezara kadar devam eden bir süreç var. Doğumundan önce ve 2 yaşına kadar takip ettiğimiz bir süreç, sonrasında çocuklarımıza ilkokulda, ortaokul, lise veya üniversitede destek oluyoruz. Okula hiç gidememiş hemşehrilerimiz için de 'Diplomasız kimse kalmasın' projesi ile, eğitimin her alanında Milli Eğitim Bakanlığı ve İlçe Müdürlüğümüze yardımcı olmaya çalışıyoruz."



"Çocuklarımızın eğitimi, ana gündemimiz olması gerekiyor"



"Evlatlarımız bizim her şeyimiz" diyen Keskin, çocukların sadece ailelerinin geleceği değil, Sultanbeyli ve aynı zamanda bu ülkenin geleceği olduğunu vurguladı. Keskin, çocukların geleceği için birlikte mücadele etmek gerektiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Bizler evlatlarımızla ilgilenmediğimiz zaman, bu sefer terör örgütleri veya benzer örgütler evlatlarımızla ilgilenmeye başlıyor. O yüzden çocuklarımızın eğitimi, çocuklarımızın arkadaşları, bizim ana gündemimiz olması gerekiyor. Dün İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar'ın davetiyle, Sultanbeyli'de okul müdürleriyle bir araya geldik. Bu meseleleri ve çocuklarımızın eğitiminin daha iyi nasıl olması gerektiğini konuştuk. Kısa süre içerisinde Sultanbeyli'mize 40'a yakın okul kazandırmışız. Tabii ki yeterli değil, daha fazlası olacak. Çocuklarımızın daha rahat mekanda okuması için, kendilerini açtığımız gençlik ve kültür merkezleri ve kütüphanelerde görmek istiyoruz. Sultanbeyli'den mucitler çıksın diye şu an Bilim ve Teknoloji Merkezini kuruyoruz. İnovasyon merkezini de açıyoruz."



Girişimcilik merkezini de ilçede kurduklarını hatırlatan Keskin, çocukların geleceğini daha iyi bir noktaya getirmek için çalışmalarının olduğunu vurgulayarak, "Sultanbeyli'de 20 bin evladımıza sporcu bir alanda ulaştık, 5 bin çocuğumuza plaket verdik. Çocuklarımızı teşvik ettik, bu anlamda yetenek tanıma sıfatıyla sportif anlamda yetenekleri de bulmaya çalıştık." dedi.



-Şenlik, renkli görüntülere sahne oldu



Şenlik için, spor salonunu saatler öncesi·nden dolduran çocuklar, gönülleri·nce eğlendi·. Patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtılan şenlik, yarı yıl tatiline giren çocukları mutlu etti. Düzenlediği şenlikle öğrencilere güzel bir tatil başlangıcı yaptıran Sultanbeyli Belediyesi, öğrencilerin stres atmalarına imkan sağladı. Kapalı spor salonunda 2 gün sürecek şenliklere yaklaşık yüzlerce öğrenci katıldı.



Şenliklere akrobasi şovları, illüzyon gösterileri, 'Yetenek Sizsiniz' yarışmasının tanınan isimleri çocukları eğlendirdi. İbiş'le interaktif yarışmaların yapıldığı şenlikte, robot adam, Levent Maruf'la Kuşlar Cenneti ve Uçan Masa, Yetenek Sizsiniz Finalisti Kaan Obüs'ün illüzyon gösterisi dikkati çekti.



Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de öğrencilerle fotoğraf çektirdi.



Yarın da devam edecek şenlikte, Karagöz ve Hacivat Gösterisi, İbiş ile eğlenceli yarışmalar, Nasrettin Hoca, Keloğlan skeçleri yer alacak.

