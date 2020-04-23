SULTANBEYLİ'DE ÇOCUKLARA 23 NİSAN SÜRPRİZİ - Son Dakika

SULTANBEYLİ'DE ÇOCUKLARA 23 NİSAN SÜRPRİZİ
6 saat önce
Sultanbeyli Kaymakamlığı, ilçede kurulan Vefa Destek Grubu ve Kızılay işbirliğiyle, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan çocukların 23 Nisan'ını ve 23 Nisan'da doğan çocukların doğum gününü kutladı.
Sultanbeyli Kaymakamlığı, ilçede kurulan Vefa Destek Grubu ve Kızılay işbirliğiyle, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan çocukların 23 Nisan'ını ve 23 Nisan'da doğan çocukların doğum gününü kutladı. Balonlarla süslü otomobillerle çocukların evlerine giden Vefa Destek Grubu görevlisi polisler ve Kızılay görevlileri, 23 Nisan'da doğan çocukların doğum gününü kutladı. Görevliler, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan'ı evlerinde kutlayan çocuklara da hediyeler verdi. Koronavirüs yasaklarına uymaları konusunda ilçe sakinlerini uyarak Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, ilçe sakinlerinden alınan yasak kararlarına ve önlemlere uymalarını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 08:51 Kaynak: DHA
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