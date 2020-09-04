Sultanbeyli'de Covid-19 tedbirleri kapsamında Kaymakam Metin Kubilay'ın katılımıyla denetimler... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının Genelgesi ile Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de başlatılan ve toplum sağlığını korumayı amaçlayan denetimler, Sultanbeyli'de Kaymakam Metin Kubilay başkanlığında Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaymakam Metin Kubilay katıldığı otobüs, minibüs, taksi, restoran ve kafe denetimlerinde; iş yeri sahiplerini ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda dikkatli olmaya davet etti.

Kaymakam Metin Kubilay denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda 4 Eylül 2020 tarihinde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimizle birlikte ilçemizdeki birçok noktadaki iş yerlerinde, umuma açık alanlarda ve toplu taşıma araçlarında korona virüs önlemleri çerçevesinde tedbirlerimizi alıyor ve gerekli denetimleri yapıyoruz. Korona virüsle mücadele kapsamında yaptığımız çalışmalar neticesinde Sultanbeyli ilçesi olarak vaka artış hızının en az olduğu ilçelerden birisiyiz. Bizlere bu çalışmalarda desteklerini esirgemeyen başta İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere, Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin'e, Belediye Başkan Yardımcılarımıza, İlçe Sağlık Müdürümüze ve sağlık çalışanlarımıza, emniyet teşkilatımıza, muhtarlarımıza, esnaf odamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Filyasyon çalışmalarımızla korona virüs hastalarını 14 gün süreyle izole ediyoruz. 33 filyasyon ekibimiz sahada gerekli çalışmaları yürütüyor. Sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Tüm imkanlarımızla sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Korona virüsle mücadele kapsamında aldığımız bu tedbirleri, uygulamaya ve denetlemeye gayret ediyoruz. Alınan bu tedbirler neticesinde yenilen korna virüs olacaktır. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla her türlü çalışmayı sahada yürütüyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İçişleri Bakanlığı'mızın, Sağlık Bakanlığı'mızın ve İstanbul Valiliği'mizin almış olduğu tüm tedbirleri uyguluyor ve gerekli denetimleri yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza çağrım; maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlak surette riayet etmeleri, ayrıca gördükleri eksiklikleri ilgili birimlerimize bildirmeleridir." dedi. - İSTANBUL