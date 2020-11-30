Sultanbeyli'de denetimler gerçekleştirildi - Son Dakika

SULTANBEYLİ'de fırınlar, alışveriş merkezleri, pazar yerleri ve toplu ulaşım araçlarında denetimler gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliği'nin talimatıyla Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinesindeki İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Sultanbeyli'de bulunan tüm fırınlarda gramaj, fiyat ve tarife denetimleri gerçekleştirildi.

Sultanbeyli'deki 87 fırınında gramaj, fiyat ve tarife denetimini yapılırken fiyat etiketlerinin, tarife fiyat listelerinin bulunup bulunmadığı, fiyat etiketlerinin/fiyat-tarife listelerinin mevzuatta yer alan hususları taşıyıp taşımadığı, fırınlarda ekmek fiyatlarında haksız fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi.Denetim yapılan fırınlardan 36'sında azami ekmek fiyat tarifesine göre 1 buçuk lira olması gereken 200 gram ekmeğin daha yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi. Bu fırınlar hakkında Haksız Fiyat Artışı Tutanağı düzenlendi ve savunmaları istendi.Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "İstanbul Valiliği'nin talimat ve koordinasyonu çerçevesinde yapılan fırın denetimlerimiz artarak devam edecek, vatandaşlarımızdan ricam konu ile alakalı bir aykırılıkla karşılaştıklarında şikayetlerini 'Haksız Fiyat Artışı Bildirimi' uygulaması veya Alo 175 telefon hattı üzerinden bildirmeleridir. Bunun yanında tarifelere ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde faaliyet gösteren fırıncı esnafımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

KORONAVİRÜS DENETİMLERİAyrıca, 26 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında 4 gün boyunca Sultanbeyli'de bulunan alışveriş merkezleri, pazar yerleri ve toplu ulaşım araçları başta olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sultanbeyli Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi.Denetimlerde özellikle toplu ulaşım araçlarında yolcu kapasite sınırlaması, maske takma zorunluluğu, mesafe ve temizlik tedbirleriyle ilgili denetimler yapıldı. AVM'lerin klima ve filtreleme sistemleri kontrol edilerek alışveriş merkezi içerisinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı ve çalışma saatleri kısıtlamalarına uygun hareket edip etmedikleri kontrol edildi. Pazar yerlerinde esnafa yönelik olarak başlatılan zorunlu HES kodu uygulaması ile birlikte sigara yasağı, temizlik, maske ve mesafe konularında gerekli denetimler gerçekleştirildi.

AVM, PAZAR VE TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA KURALLARA UYMAYAN 47 KİŞİYE CEZATemizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlerle ilgili 4 gün boyunca 26 denetim ekibi ve 56 personel ile 9 Pazar yeri, 2 Avm içindeki 125 iş yeri ve 43 toplu ulaşım aracında gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan 47 kişiye 36 bin 728 lira para cezası uygulandı. "KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE ALINAN TEDBİRLERE TİTİZLİKLE UYALIM"Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Önceliğimiz halk sağlığının korunması ve koronavirüsle en etkin şekilde mücadele etmektir. Kalabalık alanlarda maskenin doğru kullanılması, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi amacıyla Emniyet ve Zabıta ekiplerimiz denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Tüm esnaf ve vatandaşlarımızdan ricamız alınan tedbirlere titizlikle uymalarıdır" diye konuştu.

- İstanbul