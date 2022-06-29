Sultanbeyli'de gençler, dere yatağına düşen köpeği halatla böyle kurtardı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de gençler, dere yatağına düşen köpeği halatla böyle kurtardı

29.06.2022 10:57

Sultanbeyli'de gençler, dere yatağına düşen köpeği halatla böyle kurtardıİSTANBUL Sultanbeyli'de bir dere yatağına düşen köpeği gençler halatla kurtardı.

Sultanbeyli'de gençler, dere yatağına düşen köpeği halatla böyle kurtardı

İSTANBUL Sultanbeyli'de bir dere yatağına düşen köpeği gençler halatla kurtardı. Yürekleri ısıtan anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sultanbeyli'de bulunan Uzundere deresi yatağına düşen bir köpek mahsur kaldı. Köpeği gören gençler, hemen harekete geçerek bir plan yaparak köpeği halatla kurtarmaya karar verdi. Gençlerden Ömer Faruk Akça dere yatağına indi ve köpeğin ön ayağına halat bağladı. Yukarıdaki gençler de halatı çekerek köpeği kurtardı. Yürekleri ısıtan anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de gençler, dere yatağına düşen köpeği halatla böyle kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de gençler, dere yatağına düşen köpeği halatla böyle kurtardı - Son Dakika
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