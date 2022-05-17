Sultanbeyli'de devrilen atık kağıt yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de devrilen atık kağıt yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

17.05.2022 15:55
Sultanbeyli'de devrilen atık kağıt yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Sultanbeyli'de atık kağıt yüklü kamyon devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Sultanbeyli'de atık kağıt yüklü kamyon devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Mimar Sinan Mahallesi Barajyolu Caddesi'nde seyir halindeki K.T. idaresindeki atık kağıt yüklü 41 AID 301 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Araç içinde sıkışan K.T, vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de devrilen atık kağıt yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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