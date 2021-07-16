Sultanbeyli'de doğuştan engelli genç kız burnuyla kitap yazarak hayata tutundu - Son Dakika

Sultanbeyli'de yaşayan ve doğuştan engelli olduğu için ellerini ve ayaklarını kullanamayan Sedanur, sadece burnunu kullanarak şiir kitabı yazdı. Yaklaşık 4 yıldır yazmak için emek verdiği şiirlerinin kitaplaştırılmasıyla hayalini gerçekleştiren 25 yaşındaki Sedanur'un şimdiki hayali ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şiir kitabını hediye edebilmek.

Sultanbeyli'de yaşayan 25 yaşındaki Sedanur Çalık doğuştan engelli olması nedeniyle ellerini ve kollarını kullanamıyor, yürüyemiyor. İhtiyaçlarını aile fertlerinin yardımıyla gören Sedanur, adeta burnunu kullanarak yazma tutkusuyla hayata tutunuyor. Sedanur, rehabilitasyon merkezindeki hocasının ve aile bireylerinin de yardımıyla sadece burnunu kullanarak yaklaşık 4 yılda kitap yazdı. Sedanur'un burnu ile klavye tuşlarına basarak yazdığı şiirler, bazı hayırsever derneklerin de katkılarıyla kitap haline getirildi. "Gönlümün Ufkundan Damlalar" isimli şiir kitabı, dernek üyeleri tarafından kendisine verilen Sedanur Çalık'ın mutluluğu adeta gözlerinden okundu. Sedanur'un sadece burnunu kullanarak şiir kitabı yazması ise görenlere ilham oldu. Şiirlerini kitaplaştırarak bir hayalini gerçekleştiren Sedanur'un şimdiki hayali ise kitabını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edebilmek.

Sedanur Çalık'ın yazdığı notu okuyan ablası Rabia Çalık, "Öncelikle hayallerimin gerçekleşmesine vesile olan herkese teşekkür ederim. Bu kadar kısıtlı imkanlarımla bu kitabı çıkartabildiysem, benim gibi binlerce yetenekli gencin önü açılmalı ve onlara imkan sağlanması gerekiyor. Sırtımızda her ne kadar kırık kanatlar taşısak da bu hayatı yaşayabilmek için dik durmaya mecburuz. Bu zamana kadar benim ailemin bana verdiği öz güvendir duruşunun sebebi. Böyle bir aileye sahip olduğum için çok şanslıyım. Hocam Hatice Yıldız'a başından beri yanımda olup, elimi tuttuğu için teşekkür ederim" dedi.

Sedanur'un şiirlerinin kitaplaştırılmasında desteği olan dernek üyesi Bilgin Ekşi, "Bize yaklaşık iki ay önce Hatice Yıldız hocamız Sedanur'un durumunu aktardı. Biz de Sedanur'un bu videosunu izledikten sonra onun başarısına yardımcı olmak istedik ve hayali olan kitapları inşallah çıkarttık. Kendisine teslim ettik. Sedanur'un yüzündeki bu mutluluğu görünce de çok güzel bir iş yaptığımızı gördük ve her daim Sedaur'un yanındayız ve bundan sonraki çalışmalarında beraberiz inşallah" diye konuştu.

Babası Ferhat Çalık, "Sedanur doğum hatasından dolayı spastik engelli. Konuşamıyor, yürüyemiyor vücudunu kullanamıyor. Yani kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayamıyor. Yani hayalim var dedi. Yapılabilecek ne olabilir dedik. Şiir yazmak istedi, kitap yazmak istedi. Sağ olsun yardımcı olan bazı dernek üyeleri, öğretmeniyle bugüne kadar geldik. Seda büyük bir gayretle kitabını da çıkardı şükürler olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın da kitabını alıp okumasını istiyor. Öyle bir isteği var. İnşallah o emeline de kavuşur diye düşünüyoruz. Kendisiyle gurur duyuyorum. - İSTANBUL