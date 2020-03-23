Sultanbeyli'de Drone faaliyetimizle Piknikçileri yakından takip ediyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de Drone faaliyetimizle Piknikçileri yakından takip ediyoruz - Son Dakika

Sultanbeyli'de Drone faaliyetimizle Piknikçileri yakından takip ediyoruz

6 saat önce

İstanbul Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı önlemler kapsamında piknikçileri drone ile takip ederek "sokağa çıkmayın" uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı önlemler kapsamında piknikçileri drone ile takip ederek "sokağa çıkmayın" uyarısında bulundu.

Sultanbeyli'deki ormanlık alanda havadan yapılan denetimler sırasında "Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım." anonsu yapıldı.

Sultanbeyli'de Kaymakamlık tarafından oluşturulan Vefa İletişim Merkezi'nde de ekipler, telefonlara cevap vererek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sultanbeyli'de Drone faaliyetimizle Piknikçileri yakından takip ediyoruz

Sultanbeyli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:30 Kaynak: AA

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