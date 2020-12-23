Sultanbeyli'de drone ile kısıtlama denetimi yapıldı - Son Dakika

Sultanbeyli'de drone ile kısıtlama denetimi yapıldı

23.12.2020 17:25
Sultanbeyli'de drone ile kısıtlama denetimi yapıldı, System.String[]

Sultanbeyli'de ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe zabıtasının katılımıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında drone destekli denetim yapıldı.

Sultanbeyli'de ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe zabıtasının katılımıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında drone destekli denetim yapıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, denetimler Sultanbeyli Kent Meydanı ile Merkez Camisi Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan kararla 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde 10.00-13.00, 20 yaş altı vatandaşların ise 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği kararlaştırılmıştı.

Sultanbeyli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan sigara yasağına istinaden Sultanbeyli Kent Meydanı, Merkez Camisi Meydanı, Abdurrahmangazi Camisi Meydanı, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Meydanı, tüm otobüs durakları ile pazar yerlerindeki denetimler aralıksız sürüyor.

Sultanbeyli Kent Meydanı ile Merkez Camisi meydanında drone ile yapılan denetimlerde, sigara yasağına uymayan vatandaşlar havadan tespit edilerek, emniyet ekipleri tarafından gerekli cezai işlemler uygulandı.

İlçede 11 Mart - 22 Aralık arasında umuma açık alanlarda, toplu ulaşım araçlarında ve iş yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 291 kişi ve 103 işletmeye toplam 8 milyon 271 bin 258 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan belirli yaş gruplarına özel sokağa çıkma kısıtlamalarında ve kalabalık alanlarda maskenin doğru kullanılmasını sağlamak amacıyla getirilen sigara içme yasağı konusunda ekiplerimiz, yoğun bir mesai harcayarak denetimlerini gerçekleştiriyor. Temizlik, maske, mesafe kuralları ile sokağa çıkma kısıtlamalarına harfiyen riayet eden tüm Sultanbeylilere teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli, Sigara, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de drone ile kısıtlama denetimi yapıldı - Son Dakika


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