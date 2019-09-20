Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de düğün konvoyunda havaya ateş açılması
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Sultanbeyli'de düğün konvoyunda havaya ateş açılması

1 saat önce

Sultanbeyli'de düğün konvoyunda havaya ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, haklarında işlem yapıldıktan sonra salıverildi.

Sultanbeyli'de düğün konvoyunda havaya ateş açılması, System.String[]

Sultanbeyli'de düğün konvoyunda havaya ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, haklarında işlem yapıldıktan sonra salıverildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül'de yaşanan olaya karışanların yakalanması için Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, havaya ateş açanların İsmail B. (31) ve Batuhan Y. (20) olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin birinin evinde bulunan kuru sıkı tabancaya da el konuldu.

Haklarında "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapılan iki şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:48 Kaynak: AA
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