Sultanbeyli'de düğün konvoyundaki bir araç sürücüsünün, gelin arabasının önünü kesen çocukları tekme ve tokat atarak uzaklaştırmaya çalışması cep telefonuyla kaydedilmişti. Görüntülerde, söz konusu kişinin tekme attığı çocuğun yere savrulması da yer almıştı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mimar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sultanbeyli'de düğün konvoyunun önünü kesen çocukları darbeden şüpheli yakalandı - Son Dakika

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