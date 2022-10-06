Sultanbeyli'de düğün konvoyunun önünü kesen çocukları darbeden şüpheli yakalandı

Sultanbeyli'de gelin arabasının önünü kesen çocukları darbeden şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı basın yayın kuruluşlarında "Sultanbeyli ilçesinde düğün konvoyundan para isteyen çocuğa uçan tekme" başlığıyla yer alan "kasten yaralama" konusuyla ilgili çalışma başlattı.
Mimar Sinan Mahallesi'nde düğün konvoyunun geçişi sırasında meydana gelen olaydaki mağdurun T.Ş. (11) olduğunu tespit eden ekipler, çocuğun ailesine ulaştı.
Konvoyun geçiş güzergahındaki çok sayıda güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli Y.Ö'yü yakaladı.
"Kasten yaralama"dan suç kaydı bulunan şüphelinin yüzde 50 zihinsel engelli olduğu tespit edildi.
Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Sultanbeyli'de düğün konvoyundaki bir araç sürücüsünün, gelin arabasının önünü kesen çocukları tekme ve tokat atarak uzaklaştırmaya çalışması cep telefonuyla kaydedilmişti. Görüntülerde, söz konusu kişinin tekme attığı çocuğun yere savrulması da yer almıştı.
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