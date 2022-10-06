SULTANBEYLİ'DE DÜĞÜN KONVOYUNUN ÖNÜNÜ KESEN ÇOCUĞA TEKME ATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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SULTANBEYLİ'DE DÜĞÜN KONVOYUNUN ÖNÜNÜ KESEN ÇOCUĞA TEKME ATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

06.10.2022 16:16

SULTANBEYLİ'de düğün konvoyunun önünü keserek para zarfı isteyen çocuklara uçan tekme atan şüpheli gözaltına alındı.

SULTANBEYLİ'de düğün konvoyunun önünü keserek para zarfı isteyen çocuklara uçan tekme atan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, pazar günü Sultanbeyli Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyunun önünü kesen çocukları gören bir kişi araçtan inerek 11 yaşındaki T.Ş.'ye tekme attı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphelinin Y.Ö. olduğu belirlendi. Y.Ö.'yü 'kasten yaralama' suçundan gözaltına alan ekipler, yaptıkları araştırmada şüphelinin yüzde 50 zihinsel engelli olduğunu belirledi. Şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ'DE DÜĞÜN KONVOYUNUN ÖNÜNÜ KESEN ÇOCUĞA TEKME ATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

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