Sultanbeyli'de düğün salonunda yangın: 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Sultanbeyli'de düğün salonunda yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Sultanbeyli'de düğün salonunda yangın: 1 kişi dumandan etkilendi Sultanbeyli'de bir düğün salonunun kantin bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sultanbeyli'de düğün salonunda yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

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İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir düğün salonunun kantin bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen düğün salonu sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Benekli Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın beşinci katında yer alan düğün salonunun kantin bölümünde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada içeride bulunan düğün salonunun sahibi dumandan etkilendi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen Serkan D. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dışarı çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aziz Gülmemiş isimli bir vatandaş, "Biz kolileri asansöre yüklüyorduk. Binadan duman çıktığını gördük. Ben yukarıya çıkıp tekme attım kapıya. 4-5 kişi zor kırdık kapıyı. Sonra itfaiye ekipleri gelerek dumandan etkilenen vatandaşı aldılar. Hastaneye götürdüler. Galiba elektrik kontağından çıkmış" dedi. Alt katta çalıştıklarını söyleyen Mehmet Nazlı ise, "Duyar duymaz koştuk biz de. Kantin bölümünde yangın çıkmış. Geldiğimizde itfaiye ekipleri buradaydı. İçeride düğün salonunun sorumlusu varmış. Dumandan zehirlenmiş, ambulansla hastaneye götürdüler. Yangını söndürdüler" diye konuştu.

Sultanbeyli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:13 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de düğün salonunda yangın: 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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