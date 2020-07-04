SULTANBEYLİ'DE DÜĞÜN SALONUNDA YANGIN - Son Dakika

SULTANBEYLİ'DE DÜĞÜN SALONUNDA YANGIN

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHASultanbeyli'de bir düğün salonunda elektrik kontağından yangın çıktı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Sultanbeyli'de bir düğün salonunda elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürülürken bir çalışan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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Yangın 11.30 sıralarında Hasanpaşa mahallesi Benekli sokakta bulunan bir düğün salonunda çıktı. Düğün salonundan çıkan dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Yangına itfaiye ekipleri gelmeden önce müdahale etmeye çalışırken dumandan etkilenen bir kişi  ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sultanbeyli itfaiye grubu içerden ve merdiven aracıyla yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Ekipler salonun yanında bulunan bir göz hastanenin çatısında da kontroller gerçekleştirdi.

Yangının elektrik kontağı sonucu çıktığı belirtildi.

Sultanbeyli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ'DE DÜĞÜN SALONUNDA YANGIN - Son Dakika

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