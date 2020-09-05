Sultanbeyli'de düğünlere sıkı denetim talimatı - Son Dakika

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, ilçedeki muhtarlara; sokak düğünü, nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü gibi toplu etkinliklere getirilen yasakların titiz bir şekilde uygulanması konusunda talimat verdi.

Kaymakam Kubilay başkanlığında Aydos Sosyal Tesislerinde açık havada muhtarlar toplantısı düzenlendi. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İzzet Özdemir, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Burak Kaya ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda düğün, nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü gibi etkinliklere getirilen kısıtlamalar ele alındı.

"İzolasyondaki vatandaşlar asla dışarıda olmamalı"

Kubilay, toplantıda yaptığı konuşmada, "Şu anda en büyük mücadelemiz korona virüsle mücadele. Biz tedbirlerimizi ne kadar arttırırsak vakaların artış hızı da o kadar azalacak. Özellikle söylüyorum; izolasyonda olup da dışarı çıkan bir vatandaşımız asla olmamalı. Emniyetimiz tüm tedbirleri alıyor ve kurallara uymayanlara gerekli cezai işlemleri uyguluyor" dedi.

Kaymakam Kubilay ayrıca, "Sokak düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek. Alınan kararların tamamı ilçemizde uygulanmaya başlanmıştır" dedi.

"En çok vaka yayılımı düğünler yoluyla oluyor"

Kaymakam Kubilay konuşmasının devamında, "Muhtarlarımıza bu süreçte çok büyük sorumluluk düşüyor. Mahallelerinde olan en ufak bir aksaklığı bile anında bizlere bildirerek tedbir almamıza yardımcı olacaklar ve bu mücadelemizde bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada bizlere en büyük desteği vereceklerdir. En çok vaka yayılımı düğünler yoluyla oluyor. Bu nedenle nikah şeklinde yapılacak ve 1 saati geçmeyecek olan törenlerde emniyet personelimiz ve zabıtamız birlikte görev alarak gerekli tüm tedbirlerin alınmasını sağlayacak. Gerekli uyarıları anında yaparak ve bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden nikah törenin sonlanmasını sağlayacak. Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak. Alınan tedbirlere tüm vatandaşlarımızın uymasını, olumsuz bir durumla karşılaştıklarında ilgili birimlerimize ihbarda bulunmalarını rica ediyorum. Bu çalışmaları yapmaktaki tek amacımız toplum sağlığını koruyarak eski normal yaşantımıza en kısa sürede dönmeyi sağlamak. Hep birlikte tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak bunu başarabiliriz" dedi. - İSTANBUL