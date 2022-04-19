SULTANBEYLİ'DE EKİP OTOSUNA BİNDİRİLEN KİŞİNİN KAÇIŞ ANI - Son Dakika
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SULTANBEYLİ'DE EKİP OTOSUNA BİNDİRİLEN KİŞİNİN KAÇIŞ ANI

19.04.2022 17:20
SULTANBEYLİ'DE EKİP OTOSUNA BİNDİRİLEN KİŞİNİN KAÇIŞ ANI

SULTANBEYLİ'de polis ekiplerince emniyete götürülmek üzere ekip otosuna bindirilen bir kişinin araçtan kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SULTANBEYLİ'de polis ekiplerince emniyete götürülmek üzere ekip otosuna bindirilen bir kişinin araçtan kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi'nde yaşandı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yürütülen bir çalışmayla ilgili bilgisine başvurmak için emniyete götürülmek istendiği S.Ö.'yü polis aracına bindirdi. S.Ö., iki polis memurunun aynı araca geçmesinin ardından arka sağ kapıyı açıp hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. S.Ö.'nün olaydan kısa bir süre sonra Ahmet Yesevi Polis Merkezi Amirliğine geldiği belirtildi. Herhangi bir suçtan aranmadığı kaydedilen S.Ö.'nün işlemlerinin ardından emniyetten ayrıldığı ifade edildi.

Görüntü dökümü:

Güvenlik kamerası-Polislerin, üst araması yapması-Araca binmesi

-Polis otosundan kaçma anı


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Sultanbeyli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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