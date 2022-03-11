SULTANBEYLİ'DE EKİPLERDEN KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMASI - Son Dakika
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SULTANBEYLİ'DE EKİPLERDEN KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMASI

11.03.2022 20:18

Meteorolojiden yapılan kuvvetli kar yağışı uyarısı üzerine Sultanbeyli Belediyesi önlemlerini artırdığını açıkladı.

Meteorolojiden yapılan kuvvetli kar yağışı uyarısı üzerine Sultanbeyli Belediyesi önlemlerini artırdığını açıkladı. Belediye ekipleri, vatandaşların güvenliği ve ulaşımda aksaklık yaşanmaması adına kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için günler öncesinden kar yağışı uyarısında bulundu. Sultanbeyli Belediyesi de uyarılar doğrultusunda tüm ekiplerini teyakkuza geçirerek olumsuzluk yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların ulaşımda güçlük yaşamaması için belediye saha ekipleri çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. Çok sayıda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla ilçedeki yollarda çalışma yürütülüyor. Üst geçitler başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta tuzlama ve küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

BAŞKAN KESKİN'DEN KAR LASTİĞİ UYARISI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 'Meteorolojinin uyarısıyla tüm hazırlıklarımızı önceden tamamladık. Daha önce olduğu gibi şimdi de kar yağışına karşı tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. Hemşerilerimizin kar yağışından etkilenmemesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tüm cadde ve sokaklarımızı güvenli hale getiriyor, çağrı merkezimize gelen talepleri de ivedilikle karşılıyoruz. Hemşerilerimizden özel araçlarında kar lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını istirham ediyorum. İnşallah bu kar yağışını da ilçemizde herhangi olumsuz bir durum yaşanmadan atlatacağız. Buradan büyük bir özveriyle çalışan belediye ekiplerimize teşekkür ediyor, her birine görevlerinde kolaylıklar diliyorum' dedi.

SULTANBEYLİ'DE EKİPLERDEN KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMASI
SULTANBEYLİ'DE EKİPLERDEN KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMASI
SULTANBEYLİ'DE EKİPLERDEN KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMASI

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Sultanbeyli Belediyesi kışla mücadele çalışmalarını sürdürüyor Sultanbeyli Belediyesi kışla mücadele çalışmalarını sürdürüyor İstanbul Boğazı'nda kar manzarası İstanbul Boğazı'nda kar manzarası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ'DE EKİPLERDEN KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMASI - Son Dakika


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