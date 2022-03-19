Sultanbeyli'de ekiplerden sokak hayvanlarına barınma desteği - Son Dakika
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Sultanbeyli'de ekiplerden sokak hayvanlarına barınma desteği

19.03.2022 12:50

Sultanbeyli Belediyesi, soğuk kış günlerinde donma tehlikesi yaşayan sokak hayvanlarına barınma desteği sağladı.

Sultanbeyli Belediyesi, soğuk kış günlerinde donma tehlikesi yaşayan sokak hayvanlarına barınma desteği sağladı. Sokak hayvanlarına mama ve barınma desteğinde bulunan ekipler, mama istasyonlarına ve ormanlık alanlarda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 'İstanbul'umuz günlerdir soğuk havanın etkisinde. Belediyemiz vatandaşlarımızın olumsuzluk yaşamaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışından şüphesiz en çok minik dostlarımız etkileniyor. Bu sebepten minik dostlarımıza yönelik çalışmalarımızı artırdık. Özellikle soğuk kış günlerinde ilçemiz genelindeki noktalara ve ormanlık alanlara gıda ve barınma desteği sağladık. Belediye ekiplerimiz; düzenli olarak bu noktaları ziyaret ediyor ve mamalar bırakıyor. Ayrıca hizmete aldığımız Sevimli Patiler Kliniği'nde; minik dostlarımızın düzenli olarak bakım ve tedavilerini yapıyoruz. Yine farkındalık oluşturmak için Hayvanseverler Platformunu kurarak hayvanseverlerimiz ile çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Daima ilgiyle ve sevgiyle yaklaşarak Sultanbeyli'mizin merhametini sevimli dostlarımıza ulaştırıyoruz' dedi.

Sultanbeyli'de ekiplerden sokak hayvanlarına barınma desteği
Sultanbeyli'de ekiplerden sokak hayvanlarına barınma desteği
Sultanbeyli'de ekiplerden sokak hayvanlarına barınma desteği

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Sultanbeyli Belediyesi, Hüseyin Keskin, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de ekiplerden sokak hayvanlarına barınma desteği - Son Dakika


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