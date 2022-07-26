Sultanbeyli'de Turgut Reis Mahallesinde bulunan 6 katlı Soğuksu Erkek Kur'an Kursunda saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Binanın en üst katındaki yemekhanede çıkan yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. Binada buluna 40'a yakın öğrenci hızla dışarı tahliye edilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ardından binada duman tahliyesi işlemi gerçekleştirildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sultanbeyli'de erkek Kur'an kursunda korkutan yangın - Son Dakika

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