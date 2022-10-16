İstanbul Sultanbeyli'de devrilen erzak yüklü kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Fatih Mahallesi Fırat Caddesi'nde Cemal Yüksel idaresindeki 34 ZG 3031 plakalı erzak yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü yaralanmazken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı.
Belediye ekipleri, kaza sonrası kamyonetten sızan mazot nedeniyle yolda kumlama çalışması yaptı.
Son Dakika › Güncel › Sultanbeyli'de erzak yüklü kamyonet devrildi - Son Dakika