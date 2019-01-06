Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de Feci Kaza Kamerada

Sultanbeyli'de Feci Kaza Kamerada

1 saat önce

Sultanbeyli'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya bir otomobil çarptı.

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Sultanbeyli'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya bir otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 19.00 saatlerinde Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan bir otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.K. isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ş.K. havada defalarca takla attı. İddiaya göre, kaza sonrası otomobil olay yerinden hızla uzaklaşırken, Ş.K. ağır şekilde yaralandı.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Ş.K. yolun karşısına geçmek için hareketleniyor, tam o sırada hızlı bir şekilde gelen otomobil Ş.K.'ye çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle Ş.K. havada defalarca takla atıyor.

Durumu ağır

Kaza sonrası ilk müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan Ş.K. Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:07 Kaynak: İHA

Turgut reis Mahallesi, Sultanbeyli, 3. Sayfa
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