Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de Feci Kaza Kamerada... Yolun Karşısına Geçmek İsterken Havada Defalarca Takla Attı

Sultanbeyli'de Feci Kaza Kamerada... Yolun Karşısına Geçmek İsterken Havada Defalarca Takla Attı

1 saat önce

Sultanbeyli'de feci kaza kamerada.

Sultanbeyli'de feci kaza kamerada... Yolun karşısına geçmek isterken havada defalarca takla attı
Defalarca takla attı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya bir otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, 19.00 saatlerinde Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesin'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan bir otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.K. isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisi ile Ş.K. havada defalarca takla attı. İddiaya göre kaza sonrası otomobil olay yerinden hızla uzaklaşırken Ş.K. ağır şekilde yaralandı.
O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Ş.K. yolun karşısına geçmek için hareketleniyor, tam o sırada hızlı bir şekilde gelen otomobil Ş.K'ya çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile Ş.K. havada defalarca takla atıyor.
Durumu ağır
Kaza sonrası ilk müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan Ş.K. Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:06 Kaynak: İHA

Sultanbeyli, 3. Sayfa
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