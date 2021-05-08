Son dakika haberi... Sultanbeyli'de fırındaki sahte polis kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi... Sultanbeyli'de fırındaki sahte polis kamerada

08.05.2021 10:33
Son dakika haberi... Sultanbeyli'de fırındaki sahte polis kamerada, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Sultanbeyli'de girdiği fırında kendisini polis olarak tanıtan ve firma bilgilerine ulaşmaya çalışan M.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Sultanbeyli'de girdiği fırında kendisini polis olarak tanıtan ve firma bilgilerine ulaşmaya çalışan M.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Polis Ekipleri, 05 Mayıs Çarşamba günü sabah 08.30 sıralarında Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Reyhanoğlu Caddesi'ndeki fırına kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin geldiği ve işyerine ait araçlar ve işyeri sahibi hakkında bilgi almaya çalıştığı ihbarını aldı. Harekete geçen polis ekipleri, adreste bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kameraların incelenmesinin ardından, bu kişinin M.Y. (37) belirlendi. M.Y. aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan araştırma sonucu, yakalanan M.Y.'nin de fırıncılık mesleğini yürüttüğü ve aynı şekilde başka bir fırın işletmesine giderek burada da kendisini polis olarak tanıttığı belirlendi. Araştırmaların devamında, polis olduğu iddiasıyla gösterdiği kartın, yine kendisi gibi fırıncı olan ve askeri birimlere ekmek dağıtan abisi F.Y. isimli kişiye ait "Askeri Komutanlık Sürekli Giriş Kartı" olduğu ve şüphelinin geçmiş tarihlerde 4 farklı konudan suç kaydı olduğu da belirlendi.

Yakalanan ve hakkında "Kamu Görevinin Usulsüz Üstlenilmesi" suçundan işlem yapılan M.Y. sevk edildiği mahkemede serbest bırakıldı.

- İstanbul
Son dakika haberi... Sultanbeyli'de fırındaki sahte polis kamerada
Son dakika haberi... Sultanbeyli'de fırındaki sahte polis kamerada
Son dakika haberi... Sultanbeyli'de fırındaki sahte polis kamerada
Son dakika haberi... Sultanbeyli'de fırındaki sahte polis kamerada
Son dakika haberi... Sultanbeyli'de fırındaki sahte polis kamerada

Mayıs, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sultanbeyli'de fırındaki sahte polis kamerada - Son Dakika


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