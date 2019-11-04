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Sultanbeyli'de gasp

6 saat önce

Sultanbeyli'de gasp iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Sultanbeyli'de gasp iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu Samir E. isimli kişiyi darp ederek, cep telefonunu ve 900 lira parasını gasp eden şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin konuya ilişkin çalışmasında, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden Suriye uyruklu Ahmad Elşeyh Ali Mohammad A. (18), Mohammad Alshık Ali A. (21) ve Mustafa K. (28) gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Sultanbeyli, İstanbul, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:18 Kaynak: AA
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