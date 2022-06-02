Sultanbeyli'de otomobilden para ve giysi hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Sultanbeyli'de otomobilden para ve giysi hırsızlığı kamerada

02.06.2022 09:59

Sultanbeyli'de otomobilden para ve giysi hırsızlığı kameradaİSTANBUL Sultanbeyli'de gece saatlerinde bir otomobilin kapısını zorlayarak açan iki şahıs, otomobilde bulunan 300 TL para, 700 TL değerinde giysi ve ev anahtarı çaldı.

Sultanbeyli'de otomobilden para ve giysi hırsızlığı kamerada

İSTANBUL Sultanbeyli'de gece saatlerinde bir otomobilin kapısını zorlayarak açan iki şahıs, otomobilde bulunan 300 TL para, 700 TL değerinde giysi ve ev anahtarı çaldı. Şahıslardan biri polisin çalışması ile yakalandı. Şahısların araç kapısını zorlayarak açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sultanbeyli ilçesi Adil Mahallesinde 21 Mayıs Cumartesi günü saat 03.25 sıralarında yaşandı. İki şahıs gece vakti yanına geldikleri otomobilin kapısızı zorlayarak açtı. Şahıslar otomobilde bulunan 300 TL para, 700 TL değerinde giysi ve ev anahtarı çaldı. Şüpheli şahısların yakalanması amacıyla yapılan güvenlik kamera incelemelerinde, eşkal bilgileri tespit edilen şüpheli şahıslardan F.A.(29)'nın kimlik bilgileri tespit edildi. Şüpheli şahıs 25 mayıs günü saat 13.30 sıralarında Battalgazi Mahallesindeki ikametinde yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan sorgulamasında; hırsızlık ve benzeri asayiş suçlarından birçok suç kaydının olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs "otodan hırsızlık" suçundan yapılan işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahısların otomobil kapısızı zorlayarak açtığı ve içeriden para ve giysi çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de otomobilden para ve giysi hırsızlığı kamerada
Sultanbeyli'de otomobilden para ve giysi hırsızlığı kamerada
Sultanbeyli'de otomobilden para ve giysi hırsızlığı kamerada
Sultanbeyli'de otomobilden para ve giysi hırsızlığı kamerada
Sultanbeyli'de otomobilden para ve giysi hırsızlığı kamerada
Sultanbeyli'de otomobilden para ve giysi hırsızlığı kamerada

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de otomobilden para ve giysi hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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