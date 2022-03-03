Sultanbeyli'de gecekondu alev alev yandı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de gecekondu alev alev yandı

03.03.2022 10:00
Sultanbeyli'de gecekondu alev alev yandı

SULTANBEYLİ'de gecekondu alev alev yandı.

SULTANBEYLİ'de gecekondu alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekonduda ağır hasar oluştu.

Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında gecekonduda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere kısa sürede tüm gecekonduyu sardı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, yarım saatlik çalışmayla söndürüldü. Yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi.


Sultanbeyli'de gecekondu alev alev yandı
Sultanbeyli'de gecekondu alev alev yandı
Sultanbeyli'de gecekondu alev alev yandı
Sultanbeyli'de gecekondu alev alev yandı
Sultanbeyli'de gecekondu alev alev yandı
Sultanbeyli'de gecekondu alev alev yandı
YORUMLAR
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kuran-ı Kerim, Gecekondu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de gecekondu alev alev yandı - Son Dakika


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