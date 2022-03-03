Sultanbeyli'de gecekondu alevlere teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sultanbeyli'de gecekondu alevlere teslim oldu

03.03.2022 10:11
Sultanbeyli'de gecekondu alevlere teslim oldu

İstanbul Sultanbeyli'de bir gecekonduda yangın çıktı.

İstanbul Sultanbeyli'de bir gecekonduda yangın çıktı. Gecekonduyu saran alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, sabah saat 08.40 sıralarında Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi üzerindeki bir gecekonduda meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler bütün evi sararken, yangını gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye

ekipleri tarafından çevredeki yerleşimlere sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangını izlemek için meraklı vatandaşlar ise sokağa döküldü. İçerisinde o esnada kimsenin olmadığı gecekondudaki yangında can kaybı yaşanmazken, itfaiye yangının çıkış nedenini saptamak için çalışma başlattı.

Gecekondu sahibi Hasan Karadaş, "Sabah uyandığımızda evimiz alev alev yanıyordu. Yangın neyden çıktı bilmiyorum. İtfaiyeye haber verdik, sağ olsun hemen geldiler müdahale ettiler. İçerde çok şükür kimse yoktu. İtfaiye ekipleri inceleyecekler. Biz de öğreniriz neyden çıktığını yangının" dedi. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de gecekondu alevlere teslim oldu
Sultanbeyli'de gecekondu alevlere teslim oldu
Sultanbeyli'de gecekondu alevlere teslim oldu
Sultanbeyli'de gecekondu alevlere teslim oldu
Sultanbeyli'de gecekondu alevlere teslim oldu
Sultanbeyli'de gecekondu alevlere teslim oldu

YORUMLAR
500
Sultanbeyli'de gecekondu alev alev yandı Sultanbeyli'de gecekondu alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Gecekondu, İstanbul, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de gecekondu alevlere teslim oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:08 Yol ortasında dehşet saçtı, husumetlisini planlayarak öldürdü!
10:06 Son dakika: şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı! TÜFE yüzde 4,81 yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 54,44'e çıktı
10:03 Baba olmaya hazırlanan Selahattin Paşalı, hamile sevgilisi Lara Tümen ile poz verdi!
09:54 Zelenskiy, 15 Ukraynalı askere Kahramanlık unvanı verdi!
09:28 Putin'in amacı Zelenski'yi devirip, yerine Yanukoviç'i geçirmek! Ukrayna medyasının iddiası
09:24 Yusuf Yazıcı, Rusya'yı salladı! CSKA Moskova'da maçın adamı oldu
09:13 Rus asker gözyaşlarını tutamadı! Ukraynalılar çay ve yemek ikram etti
08:50 Ukraynalı annelerin Türk çocukları gözlerini savaşa açtılar! Şu an ülkelerinden çok uzaktalar
08:49 Ukraynalılar; genç Rus askere önce çay ve börek verdi, sonra da annesini görüntülü aradı: Üzülme Nataşa, oğlun yaşıyor ve iyi!
08:48 Çaresiz baba, ölüm orucuna başladı! SMA hastası kızı için ilaç parası toplamaya çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 10:19:30. #1.12#
SON DAKİKA: Sultanbeyli'de gecekondu alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement