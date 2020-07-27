SULTANBEYLİ'DE GECEKONDU YANGINI - Son Dakika

Sultanbeyli'de elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında boş gecekondu yandı.

Olay, gece saatlerinde Battalgazi Mahallesi Adıvar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, boş olan gecekonduda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken gecekondu kullanılmaz hale geldi. Yangında ölen veya yaralanın kimsenin olmadığı öğrenildi.

Polis, yangınla ilgili çalışma başlattı.