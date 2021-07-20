Sultanbeyli'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Sultanbeyli'de bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Pir Sultan Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ev sahiplerinin bayram tatili için memleketlerine gittiği, evin boş olduğu öğrenildi.