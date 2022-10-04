SULTANBEYLİ'DE GELİN ARABASININ ÖNÜNÜ KESEN ÇOCUKLARA TEKMELİ SALDIRI - Son Dakika
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SULTANBEYLİ'DE GELİN ARABASININ ÖNÜNÜ KESEN ÇOCUKLARA TEKMELİ SALDIRI

04.10.2022 10:33

SULTANBEYLİ'de gelin arabasının önünü kesmeye çalışan yaşı küçük çocuklar, tekmeli ve tokatlı saldırıya uğradı.

SULTANBEYLİ'de gelin arabasının önünü kesmeye çalışan yaşı küçük çocuklar, tekmeli ve tokatlı saldırıya uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyundaki araçtan inen kişi, gelin arabasının önünü kesmeye çalışan yaşı küçük çocuklara tokat attı, ardından tekmeledi. Tekme atılan bir çocuk yere düştü. Yerden kalkan çocuk ve diğerleri koşarak tekrar gelin arabasını yakalamaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ'DE GELİN ARABASININ ÖNÜNÜ KESEN ÇOCUKLARA TEKMELİ SALDIRI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SULTANBEYLİ'DE GELİN ARABASININ ÖNÜNÜ KESEN ÇOCUKLARA TEKMELİ SALDIRI - Son Dakika
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