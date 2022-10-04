Olay, dün Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyundaki araçtan inen kişi, gelin arabasının önünü kesmeye çalışan yaşı küçük çocuklara tokat attı, ardından tekmeledi. Tekme atılan bir çocuk yere düştü. Yerden kalkan çocuk ve diğerleri koşarak tekrar gelin arabasını yakalamaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SULTANBEYLİ'DE GELİN ARABASININ ÖNÜNÜ KESEN ÇOCUKLARA TEKMELİ SALDIRI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.