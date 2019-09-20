Sultanbeyli'de gelinin evi önünde havaya ateş açan 2 kişi yakalandı

SULTANBEYLİ'de gelinin oturduğu evin önünde hava ateş açan iki kişi yakanlandı.

Sultanbeyli Abdurahman Gazi Mahallesi Petrolyolu Caddesi'nde 15 Eylül'de gelinin oturduğu evin önüne gelen damadın akrabaları sokak ortasında defalarca havaya ateş açmıştı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda damadın akrabalarından İsmail B.(31) ve Batuhan Y.(20)'yi tespit etti. Ekipler düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyle birlikte kurusıkı bir tabancayla birlikte yakalayarak dün gözaltına aldı. İsmail B. ve Batuhan Y. hakkında 'Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması' suçundan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldılar.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi

-Genel ve detaylar

- İstanbul