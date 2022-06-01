Sultanbeyli'de telefoncuda kıza taciz iddiası, mahalleyi ayağa kaldırdı

Taciz ile suçlanan esnaf linç edilmek istendi

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir genç kızın girdiği telefoncuda tacize uğradığı iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Genç kızın yakınları ile mahalleli ortalığı savaş alanına çevirirken, polis kalabalığı dağıtmak için çaba sarf etti. Şüpheli gözaltına alındı. Sultanbeyli Kaymakamlığı da şahıs hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Olay dün saat 19.00 sıralarında Sultanbeyli'de yaşandı. İddiaya göre telefoncuya giren 2004 doğumlu N.S., dükkanda V.U. tarafından tacize uğradı. Genç kız çığlık atarak dükkandan ayrıldı. Durumu haber alan yakınları ve mahalle sakinleri ise dükkanın bulunduğu caddeye geldi. Telefoncu dükkanının camları kırılırken, dükkan sahibi linç edilmek istendi. ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüpheli şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Öfkeli mahalle sakinleri ile kendilerini engellemeye çalışan polis arasında gerginlik yaşandı.

Sultanbeyli Kaymakamlığından açıklama

Sultanbeyli Kaymakamlığı da olayla ilgili bir açıklama yaparak gözaltına alınan V.U. hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "İlçemiz halkından T.S adlı vatandaşımız, 2004 doğumlu kızı N.S'nin; adlı vatandaş tarafından iş yerinde taciz edildiği iddiasında bulunmuştur. Şüpheli, güvenlik güçlerimizce yakalanarak hakkında adli işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.