Sultanbeyli'de bir telefoncuda genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir iş yerinde 17 yaşındaki N.S.'ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sultanbeyli'de yaşandı. İddiaya göre, ilçedeki bir telefoncuya giren 17 yaşındaki N.S., dükkanda V.U. tarafından tacize uğradı. Genç kız çığlık atarak dükkandan ayrıldı. Olayı duyan yakınları ve mahalle sakinleri, dükkanın bulunduğu caddeye geldi. Dükkanının camları kırılırken, dükkan sahibi linç edilmek istendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gönderilen şüpheli V.U., savcılık ifadesinin ardından "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli V.U., Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.