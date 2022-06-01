Sultanbeyli'de bir telefoncuda genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sultanbeyli'de bir telefoncuda genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

01.06.2022 19:11

Sultanbeyli'de bir telefoncuda genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı Sultanbeyli'de bir iş yerinde 17 yaşındaki N.S.'ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

Sultanbeyli'de bir telefoncuda genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir iş yerinde 17 yaşındaki N.S.'ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sultanbeyli'de yaşandı. İddiaya göre, ilçedeki bir telefoncuya giren 17 yaşındaki N.S., dükkanda V.U. tarafından tacize uğradı. Genç kız çığlık atarak dükkandan ayrıldı. Olayı duyan yakınları ve mahalle sakinleri, dükkanın bulunduğu caddeye geldi. Dükkanının camları kırılırken, dükkan sahibi linç edilmek istendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gönderilen şüpheli V.U., savcılık ifadesinin ardından "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli V.U., Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultanbeyli'de bir telefoncuda genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
Sultanbeyli'de bir telefoncuda genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
Sultanbeyli'de bir telefoncuda genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
Sultanbeyli'de bir telefoncuda genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
Sultanbeyli'de bir telefoncuda genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500
Sultanbeyli'de telefoncuda kıza taciz iddiası, mahalleyi ayağa kaldırdı Sultanbeyli'de telefoncuda kıza taciz iddiası, mahalleyi ayağa kaldırdı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de bir telefoncuda genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
23:25 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 soru sordu
23:13 AK Partili kadın meclis üyesine yönelik sözleri tepkiye neden olan Tanju Özcan'dan savunma geldi: Olayın mağduru benim, özür bekliyorum
22:58 Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki davada kazanan belli oldu! Heard, Johnny Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödeyecek
22:39 Türk Telekom internet paketlerine yüzde 23'e varan oranda zam yaptı
22:18 Türkiye'nin talebi üzerine yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adı "Türkiye" olarak değişti
21:59 Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelttiği 10 soruyu yanıtladı
21:37 Sürücüsüne kızdığı otomobili kepçe bomu ile deviren adam tutuklandı
21:11 Türkiye-Pakistan arasında çeşitli alanlarda iş birliklerini içeren 7 anlaşma imzalandı
21:03 Yunanistan'ın provokasyonuna gelerek Türkiye'yi karalamaya çalışan Almanya'ya Türkiye'den sert tepki geldi
20:26 Günlük yayınlanan koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 23:35:20. #1.11#
SON DAKİKA: Sultanbeyli'de bir telefoncuda genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement