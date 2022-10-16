Sultanbeyli'de kontrolden çıkan kamyonet yan yattı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de kontrolden çıkan kamyonet yan yattı

16.10.2022 12:23

Sultanbeyli'de kontrolden çıkan kamyonet yan yattı Tokat'tan yola çıkan gıda yüklü kamyonet Sultanbeyli'de devrildi Tokat'tan yola çıkan gıda yüklü kamyonet, Sultanbeyli'de sokak içerisine dönüş yapacağı esnada virajı alamayarak yan yattı.

Sultanbeyli'de kontrolden çıkan kamyonet yan yattı

Tokat'tan yola çıkan gıda yüklü kamyonet Sultanbeyli'de devrildi

İSTANBUL - Tokat'tan yola çıkan gıda yüklü kamyonet, Sultanbeyli'de sokak içerisine dönüş yapacağı esnada virajı alamayarak yan yattı. Sürücü kendi imkanlarıyla devrilen araç içerisinden çıktı.

Kaza, 11.30 sıralarında Sultanbeyli Fatih Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Yüksel yönetiminde bulunan 34 ZG 3031 plakalı Mitsubishi markalı gıda malzemeleri yüklü kamyonet aracı Fırat Caddesi üzerinde viraja sert girmesi ile ıslak zeminde kayarak yan yattı. Kaza sonrası kamyonet aracından kendi imkanları ile çıkan sürücü durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan yatan kamyonet aracında bulunan gıda malzemeleri başka bir araca taşınırken, yolda yan yatan kamyonet aracı çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yola dökülen yakıt yol çalışma ekipleri tarafından kumlama yardımı ile temizlendi.

"Tokat'tan getirdiğimiz gıda ürünleri vardı"

Yaşanan kazaya ilişkin konuşan kamyonet sürücüsü Cemal Yüksel, "Yollar ıslaktı. Sokağa döneceğim esnada kamyonet kaydı. Yan devrildi. Kamyonetin kasasında Tokat'tan getirdiğimiz gıda ürünleri vardı. Neyse ki yaralı ya da can kaybı yok" dedi.

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Kaynak: İHA

Fırat, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de kontrolden çıkan kamyonet yan yattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de kontrolden çıkan kamyonet yan yattı - Son Dakika
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